شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ساجرادا الأنجولى: حمدت الله على غياب زيزو.. وجاهزون لمواجهة بترو أتليتكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث روي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي عن مواجهة الزمالك التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال سابيري في تصريحات تليفزيونية: "غير سعيد بالتعادل مع الزمالك رغم كوني أعلم أننا نواجه فريقا كبيرا، ولديه لاعبين مميزين في المنتخب المصري، ولكن كنا نرغب في الفوز، ومازال هناك 4 مباريات، وسنحاول الفوز على بترو أتلتيكو في الجولة الثالثة".

وأضاف قائلا: "الزمالك فريق كبير ولكن أبو جبل أكثر من لفت نظري في مباراة فريقي ضدهم، وكذلك إمام عاشور وأيضا محمود حمدي الونش في الدفاع، وحمدت الله أن زيزو لم يخوض المباراة".

وشدد المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي على أنه لم يتفاجئ بتغيير باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لطريقة لعبه خلال مواجهة فريقه.

وأكمل سابيري : "لم أتفاجئ من تغيير باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لطريقة لعبه ضدنا، وفتوح والمثلوثي هددونا في عمق الملعب، وهذا جعلنا نترك مساحات واسعة على أطراف الملعب، مما جعل الزمالك يهدد مرمانا في أكثر من فرصة..وقال

نقطة إيجابية بالنسبة لنا، مواجهة فريق في نفس الدوري المحلي، وأعلم أن بترو أتلتيكو هو المرشح الأبرز للفوز في مباراتنا، ولكننا بالتأكيد سنحاول حصد الثلاث نقاط".