شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الإثنين 21 /2 /2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدوري المصري اليوم الاثنين 21/2/2022، إقامة مباراتين في الجولة العاشرة، حيث تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيا بدون أهداف باستاد عثمان أحمد عثمان، كما نجح طلائع الجيش في تحقيق الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

المقاولون العرب يتعادل مع سموحة سلبيًا فى الدورى

تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، استمر فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويًا مع الزمالك بعد الفوز بـ 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مباراة واحدة وسجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا، واحتل المقاولون المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مثلهم وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 13 هدفًا.

طلائع الجيش يهزم فاركو بهدف نظيف فى الدورى الممتاز