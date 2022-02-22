شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: تعرضت لظلم كبير بسبب نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، إنه تعرض لظلم كبير بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وأضاف مؤمن، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الزمالك خسر أمام الغريم التقليدي الأهلي في نهائي أفريقيا، ولكن الجماهير نسيت ذلك ولم تنس نهائي صن داونز".

وتابع: "لا أملك ضهر اعلامي وجماهيري، ولذلك أتعرض دائما للنقد بسبب نهائي إفريقيا، وصن داونز الذي هزمني و فاز على الأهلي 5-0".