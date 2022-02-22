شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن سليمان: تعرضت لظلم كبير بسبب نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مؤمن، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الزمالك خسر أمام الغريم التقليدي الأهلي في نهائي أفريقيا، ولكن الجماهير نسيت ذلك ولم تنس نهائي صن داونز".
وتابع: "لا أملك ضهر اعلامي وجماهيري، ولذلك أتعرض دائما للنقد بسبب نهائي إفريقيا، وصن داونز الذي هزمني و فاز على الأهلي 5-0".
وتُعد نسخة بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2016، هى إحدى البطولات المميزة فى تاريخ الزمالك وجماهيره، حيث أنهى الفريق مشواره بها وصيفًا بعد هزيمته فى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية من صن داونز الجنوب إفريقى، إلا أن هناك العديد من المباريات للفريق الأبيض فى هذه البطولة، ومن بينها مباراة إنيمبا النيجيرى التى فاز بها الأبيض بهدف باسم مرسى من ضربة جزاء فى الجولة الأخيرة له فى دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية لدورى الأبطال، ليتأهل لنصف نهائى البطولة.