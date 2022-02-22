شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوجه الشكر لمحمد حمص وأشرف خضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، بخالص الشكر والتقدير لأشرف خضر ومحمد حمص، مدربي الفريق، بعدما قدماه من جهودا كبيرة مع الفريق.

ويؤكد مجلس الإدارة أن الثنائي تحملا المسئولية في وقت صعب، ودائما ما يكونا في خدمة الكيان باعتبارهما من أبنائه المخلصين، وأفنيا حياتهما من أجل الفريق، سواء حينما كانا لاعبين أو على الصعيد التدريبي.

ويشدد مجلس الإدارة على إمكانية الاستعانة بجهود هذا الثنائي خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحجم الخبرات الكبيرة التي يتمتعان بها خلال مسيرتهما الطويلة.

وكان مجلس الإدارة قد اتفق مع الأرجنتيني خوان براون على عدم الاستمرار في قيادة الفريق، بعد تراجع النتائج ليتم إسناد المهمة إلى أشرف خضر ومحمد حمص بشكل مؤقت.

وأعلن مسئولو الدراويش عن تولي جهاز فني جديد يقوده حمد إبراهيم، ويعاونه كل من الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمى، حيث من المقرر أن يبدأ مهام عمله قبل مواجهة الجونة المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل في عاشر جولات مسابقة الدوري المحلي.