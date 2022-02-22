مدرب سموحة يعلق على ترشحه لتدريب المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ردَّ أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، على ترشحه لتدريب منتخب مصر الأولمبي، مشيرا إلى أن عقده مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2021/2022.

وقال سامي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "توجد مفاوضات بسيطة لتولي تدريب المنتخب الأولمبي لكنها ليست رسمية".

وأضاف: "منتخب مصر بأي شكل من الأشكال هو شرف كبير لأي شخص، هذا ليس كلام إنشاء".

وتابع: "لكن الأمور تخضع لبعض الإحصائيات بشأن اللاعبين مواليد 2001 ويجب أن تكون هناك أسباب للنجاح، سأرى ما إذا كنت قادرا على الإضافة ويجب أن نأخذ بالأسباب".

وأتم سامي قائلا: "عقدي مع سموحة ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولم نتفق على التجديد حتى الآن، ومستمر مع سموحة لنهاية عقدي ومتمسك بالجهاز المعاون".