مدرب ساجرادا: أبو جبل كان الأفضل أمامنا.. وأشكر الله لغياب زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد روكي سابيري، مدرب ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، أنه غير راض عن تعادل فريقه مع الزمالك دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن فريقه كان محظوظا لعدم مشاركة أحمد سيد "زيزو" في المباراة.

كان الزمالك تعادل سلبيا مع مضيفه ساجرادا الأنجولي، السبت الماضي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب ساجرادا في تصريحات لبرنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور": أنا غير سعيد بالتعادل مع الزمالك، رغم معرفتي أنه فريق كبير ويضم عددا من لاعبي منتخب مصر".

وأضاف: "أعلم جيدا ما هي قدراتنا، حتى لو كنا فريقا مستجدا على بطولة دوري أبطال أفريقيا، تتبقى 4 مباريات وسنحاول الفوز في المواجهة المقبلة أمام بترو أتلتيكو".

وتابع: "الحارس محمد أبو جبل هو أكثر من لفت نظري في الزمالك، بعدما تصدى لعدة فرص خطيرة في مباراتهم أمامنا ليحرمنا من الفوز".

واستمر: "كذلك قدم اللاعب إمام عاشور أداء قويا ضدنا، وأشكر الله أن زيزو لم يشارك في المباراة".

وأتم: "مواجهة فريق من نفس البلد تجعل الأمور صعبة، نعرف بترو أتلتيكو جيدا وهم أيضا يعرفوننا، ونعلم أنهم المرشح الأقوى للفوز بالمباراة المقبلة بيننا".