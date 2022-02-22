أزمة كهربا.. اتهامات متبادلة بالتزوير والمجاملة (تسلسل زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أشتعلت أزمة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الأهلي مرة أخرى بعد التقارير الصحفية التي ذكرت منحنى جديد أخذته القضية لتبادل أطرافها الاتهامات بـ "التزوير" والمجاملة.

وانتقل كهربا نجم الأهلي المعار حتى نهاية الموسم لنادي هاتاي التركي إلى النادي الأحمر في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي الذي رحل إليه بعد فسخ أيضاً عقده مع الزمالك من جانب واحد.

وتتصارع أطراف الأزمة على قانونية عقد كهربا مع الزمالك وتحديداً على صحة توثيقه حيث يؤكد الطرفين (النادي واللاعب) على صحة موقفه .

ورد عمرة الجانيني الرئيس الأسبق للجنة التي أدرات اتحاد الكرة على الاتهامات التي أدعت مجاملته للزمالك وقال " عقد كهربا كان موثقاً مع نادي الزمالك قبل قدومي لإدارة اتحاد الكرة المصري".

من جهته أرجع مرتضى منصور رئيس الزمالك أنباء تبين صحة موقف كهربا إلى خطاب من اللجنة الثلاثية السابقة برئاسة أحمد مجاهد التي أدرات اتحاد الكرة متهمه بـ "مجاملة الأهلي".

وقال مرتضى :" أحمد مجاهد اختار 2 يتولان الرئاسة القانونية للنادي الأهلي وكتبوا تقريرًا أن الزمالك خطأ واللاعب على حق هذا الموقف (مش هيعدي)".

وكشف "اتحاد الكرة الأسبق أثبت صحة عقد كهربا مع الزمالك، والاتحاد الدولي لكرة القدم غرّم اللاعب 33 مليون جنيه وأرسلنا خطابًا للفيفا لأن من كتب التقرير النادي الأهلي، أمير مرتضى أرسل هذه المعلومات للمحامي".

وحتى الأن لم تصدر من المحكمة الرياضية الدولية حكماً حول القضية المثارة التي جاء تسلسها الزمني كالتالي: