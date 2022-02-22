"مستخسرين فينا برتقال وموز؟".. أول تعليق من ضياء السيد على الصورة المتداولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ردَّ ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني، على الصورة المتداولة له عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء متابعته لمباراة المقاولون العرب وسموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وظهر ضياء السيد بجانب محمد شوقي، المدرب المساعد لمنتخب مصر، وعصام الحضري مدرب الحراس، في المقصورة الرئيسية، وهم يتناولون الطعام، وانتشرت له صورة يبدو فيها نائمًا.

وقال ضياء السيد، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "نشكر نادي المقاولون على حسن الضيافة، أحضروا لنا بعض الفاكهة بين الشوطين، (مستخسرين فينا ناكل برتقال وموز؟)".

وأضاف: "مثل هذه التعليقات السلبية لا تفرق معنا، (ياما دقت على الراس طبول)، منذ اليوم الأول لي مع المنتخب يقولون عني أنني بلا دور مع المنتخب ولا أفعل شيئا، لكننا ممنوعين من الرد".

وعن بطولة أمم أفريقيا، أكد ضياء السيد: "العمل الجماعي يكون له نتيجة جيدة، صحيح أن النتيجة لم تكن بالشكل الأمثل لكننا كنا نأمل في الفوز بلقب البطولة".

وواصل: "كان هناك دافع كبير للمنتخب في بطولة أمم أفريقيا، بدء من دور القيادة السياسية إلى دور محمد صلاح كقائد للمنتخب واللاعبين وكارلوس كيروش الذي أعتبره مؤسسة تدريبة تمشي على الأرض".

وتابع: "محمد شوقي مدرب واعد وسيكون له شأن في التدريب، وأشيد بدور الجهاز الطبي للمنتخب في بطولة أمم إفريقيا، كما أشكر محللي الأداء بالمنتخب على دورهم في ركلات الترجيح".

وأتم مدرب المنتخب قائلا: "أمامنا شهر على مباراة السنغال، لا تدخلونا في صدامات أو انتمائات بشأن مشاركة محمد الشناوي أو محمد أبو جبل، الأندية ستخوض ما بين ست إلى سبع مباريات قبل اللقاء".

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره السنغالي في الدور الفاصل من التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وسيقام لقاء الذهاب في القاهرة يوم 25 مارس قبل خوض لقاء العودة يوم 29.