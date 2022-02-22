عبد ربه: لا يوجد شخص يزايد على حبي للنادي الإسماعيلي.. و"أنا لست شماعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا يوجد شخص يزايد على حبه للنادي الذي تربه واتدرى قميصه وكان صاحب فضل عليه لسنوات.

وقال عبد ربه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" لا يوجد شخص يزايد على حبي للنادي الإسماعيلي، و تلقت مكالمة من وكيل حمد ابراهيم أن المدير الفني الجديد للفريق لا يرغب في وجود منصب مدير الكرة".

وأضاف:" أرفض التواجد في الإسماعيلي من أجل تهدئة وإرضاء الجماهير "أنا مش شماعة"، ماذا تفعل اللجنة الفنية في الإسماعيلي الآن؟، الفريق يحتاج للاعبين الحاليين للخروج من كبوته التي يمر بها".

وتابع:" كنت أتمنى أن اتواجد كمدير كرة من أجل مصلحة الإسماعيلي، وأرى أن هذا المنصب مهم في هذه الفترة ومن أحلامي أن أكون مدير رياضي مستقبلا".

وأتم تصريحاته: "بموت من جوايا ومش عارف أنام بسبب التفكير في ما يمر به الإسماعيلي، ولأنهم ليس لديهم رغبة في الاستفادة من خبراتي التي من الممكن أن اقدمها للاعبين".

وأعلن نادي الإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين، رسميًا تولي حمد إبراهيم مهمة تدريب الفريق، خلفا للمدرب خوان بروان، الذي رحل عن تدريب الفريق قبل أيام.

ووقع حمد إبراهيم على عقود تدريب الفريق الأول رسميًا، علي أن يبدأ مهام عمله من مواجهة الجونة المقرر إنطلاقها بعد غد الأربعاء فى تاسع جولات مسابقة الدوري المحلي.

وقبل أيام، أعلن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، إنهاء النادي تعاقده مع خوان براون المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج.