الإسماعيلي: حمد إبراهيم لن يحتاج مدير كرة.. ويتمسك بتواجد محمد حمص في الجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد الطيب، المتحدث الرسمي للإسماعيلي ، أن التعاقد مع حمد إبراهيم لمدة عام ونصف قابل للتجديد ولا يوجد بين المدرب والإسماعيلي شروط جزائية.

وأعلن نادي الإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين، رسميًا تولي حمد إبراهيم مهمة تدريب الفريق، خلفا للمدرب خوان بروان، الذي رحل عن تدريب الفريق قبل أيام.

وقال الطيب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" حمد إبراهيم يتمسك بتواجد محمد حمص في منصب المدرب العام في الجهاز الفني".

وأضاف:"لا يوجد لدينا منصب رئيس جهاز الكرة وحمد ابراهيم لن يحتاج مدير كرة".

وتابع: "حسني عبد ربه من أبناء النادي ويمكن الاستعانة به في وقت نظرا للخبرات التي يمتلكها، وربما يتواجد في منصب لجنة الكرة".

ووافق مجلس إدارة نادي بيراميدز، على رحيل حمد إبراهيم من الجهاز الفني للأخير من أجل بدء مهام عمله فى قيادة الفريق ، وذلك في ظل العلاقات القوية التي تربط مسئولي الناديين.

ويتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي.

ووقع لاعب الإسماعيلي الأسبق على عقود تدريب الفريق الأول رسميًا، علي أن يبدأ مهام عمله من مواجهة الجونة المقرر إنطلاقها بعد غد الأربعاء فى تاسع جولات مسابقة الدوري المحلي.

وقبل أيام، أعلن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، إنهاء النادي تعاقده مع خوان براون المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج.