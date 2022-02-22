بعد 58 يوما.. الأهلي يستأنف محاولات استعادة لقب الدوري بتحدي المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعود النادي الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب 58 يوما منذ آخر ظهور له في المسابقة.

الأهلي لعب أمام فيوتشر في الجولة السابعة بالدوري يوم 26 ديسمبر الماضي، لتتوقف مشاركاته في البطولة حتى 22 فبراير 2022 بمواجهة المقاصة في الجولة العاشرة.

فريق بيتسو موسيماني تعثر في آخر ظهور بالتعادل مع فيوتشر (1-1) بعدما تقدم مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد شريف، قبل أن يتعادل لاعبه السابق كريم وليد في الدقيقة 57.

استعادة اللقب

النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري الممتاز بعدما حصد اللقب 42 مرة مقابل 13 مرة للزمالك أقرب ملاحقيه، لكنه خسر البطولة الموسم الماضي أمام الفريق الأبيض ليعود هذا الموسم بحثا عن استعادة لقبه المفضل.

الأهلي حاليا يحتل المركز الثاني مؤقتا خلف بيراميدز بفارق نقطة واحدة، العملاق الأحمر حصد 19 نقطة من 7 مباريات مقابل 8 مواجهات للمتصدر حصد خلالها 20 نقطة.

واستغل الأهلي سقوط الزمالك أمام سموحة بثنائية نظيفة ليضمن تصدره بفارق مُريح يصل إلى 6 نقاط عن حامل اللقب عند فوزه بالمؤجلات، لكن يظل بيراميدز تهديدا خطيرا على الطموح الأهلاوي بحصد اللقب رقم 43.

عودة وغيابات

قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة شهدت عودة الحارس الأول محمد الشناوي للمشاركة من جديد بعد إصابته في ثمن نهائي أمم إفريقيا.

لكن القائمة أعلنت غياب محمد عبد المنعم المدافع العائد من الإعارة، وكذلك التونسي الدولي علي معلول، بالإضافة إلى مدافع الفريق أيمن أشرف، والقائد وليد سليمان.

وبسبب الإصابات طويلة المدى يستمر غياب بدر بانون وبيرسي تاو وصلاح محسن ومحمود متولي، بالإضافة إلى أكرم توفيق الذي انتهى موسمه بإصابة الرباط الصليبي.

فوز الأهلي على المقاصة يمنحه الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن بيراميدز، وسيضع منافسه في الجولة العاشرة في موقف حرج، حيث يحتل المقاصة المركز 15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب في أول مراكز الهبوط.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 10 بالدوري المصري

التاريخ: 22 فبراير 2022

التوقيت: 08:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الأهلي We السلام