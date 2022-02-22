شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتوجه من أنجولا إلى المغرب بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى زيزو، والد نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو"، أن إدارة النادى الأبيض اتفقت مع نجله على عودته من أنجولا إلى المغرب مباشرة بعد تماثله للشفاء فيروس كورونا.

وقال والد زيزو، فى تصريح لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن نجله بخير متوجها بالشكر لسفير مصر فى أنجولا محمد صفوت ورئيس بعثة الزمالك جمال عبد الحميد وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة.

وخضع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية الإثنين، أثناء تواجده في العاصمة الأنجولية لواندا، جاءت نتيجتها سلبية، ليتأكد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان زيزو غاب عن مباراة ساجرادا الأخيرة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت بملعب 11 نوفمبر وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لإصابته بفيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 26 فبراير الجاري بالدار البيضاء.