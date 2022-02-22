شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين 21/2/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مروان حمدي لاعب سموحة ، تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري ، إقامة مباراتين في الجولة العاشرة اليوم الاثنين 21/2/2022 ، حيث تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبياً بدون أهداف باستاد عثمان أحمد عثمان ، كما نجح طلائع الجيش في تحقيق الفوز علي نظيره فاركو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري .

ويتصدر مروان حمدي صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف متساويا مع كل من بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي واحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومحمد هلال لاعب البنك الاهلي بنفس رصيد عدد الاهداف .



هدافي الدوري

المقاولون العرب يتعادل مع سموحة سلبيًا فى الدورى

تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، استمر فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويًا مع الزمالك بعد الفوز بـ 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مباراة واحدة وسجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا، واحتل المقاولون المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مثلهم وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 13 هدفًا.

طلائع الجيش يهزم فاركو بهدف نظيف فى الدورى الممتاز