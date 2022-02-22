شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين 21/2/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الاثنين 21/2/2022، عدم تغير في المربع الذهبي بعد إقامة مباراتين في الجولة العاشرة ، حيث تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبياً بدون أهداف باستاد عثمان أحمد عثمان ، كما نجح طلائع الجيش في تحقيق الفوز علي نظيره فاركو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري .

واستمر نادي بيراميدز في قمة ترتيب الدوري المصري ، برصيد 20 نقطة ، ويأتي الاهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة والزمالك في المركز الثالث برصيد 19 نقطة متساويا مع سموحة صاحب المركز الرابع ، فيما قفز فريق طلائع الجيش الي المركز الرابع عشر بعد تحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري وأصبح رصيده 9 نقاط؟



جدول ترتيب الدوري

المقاولون العرب يتعادل مع سموحة سلبيًا فى الدورى

تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، استمر فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويًا مع الزمالك بعد الفوز بـ 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مباراة واحدة وسجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا، واحتل المقاولون المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مثلهم وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 13 هدفًا.

طلائع الجيش يهزم فاركو بهدف نظيف فى الدورى الممتاز