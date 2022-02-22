شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 21 /1 /2022 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين 21 /1 /2022، مباراتان في الدوري المصري، حيث استضاف المقاولون العرب نظيره سموحة باستاد عثمان أحمد عثمان، كما واجه طلائع الجيش نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري .

المقاولون العرب يتعادل مع سموحة سلبيًا فى الدورى

تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، استمر فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويًا مع الزمالك بعد الفوز بـ 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مباراة واحدة وسجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا، واحتل المقاولون المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مثلهم وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 13 هدفًا.

طلائع الجيش يهزم فاركو بهدف نظيف فى الدورى الممتاز