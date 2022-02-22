أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 فبراير 2022

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل’

الأهلي يُجري فحوصات شاملة لـ"قلب ورئة" بدر بانون

يخضع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي لفحوصات طبية شاملة على القلب والرئة من أجل معرفة حالته الصحية بعد غيابه الفترة الماضية عن المباريات والتدريبات بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها نتيجة إصابته بفيروس كورونا مرتين خلال فترة قصيرة.

تعافى حازم إمام من إصابة الأمامية وكارتيرون يحدد موقفه من موجهة الوداد

تعافى حازم إمام ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية منذ بطولة كأس الرابطة، وأدت لابتعاده عن المشاركة فى مواجهتى بترو أتلتيكو وساجرادا سبيرانسا الأنجولى بدورى أبطال أفريقيا وكذلك مواجهة سموحة فى الدورى.

طلائع الجيش يهزم فاركو بهدف نظيف فى الدورى الممتاز