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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 21 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يقرر حضور 60 ألف مشجع فى مباراة مصر والسنغال ومعلول والأهلي يُجري فحوصات شاملة لـ"قلب ورئة" بدر بانون.
اتحاد الكرة يقرر حضور 60 ألف مشجع فى مباراة مصر والسنغال
استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل’
الأهلي يُجري فحوصات شاملة لـ"قلب ورئة" بدر بانون
يخضع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي لفحوصات طبية شاملة على القلب والرئة من أجل معرفة حالته الصحية بعد غيابه الفترة الماضية عن المباريات والتدريبات بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها نتيجة إصابته بفيروس كورونا مرتين خلال فترة قصيرة.
تعافى حازم إمام من إصابة الأمامية وكارتيرون يحدد موقفه من موجهة الوداد
تعافى حازم إمام ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية منذ بطولة كأس الرابطة، وأدت لابتعاده عن المشاركة فى مواجهتى بترو أتلتيكو وساجرادا سبيرانسا الأنجولى بدورى أبطال أفريقيا وكذلك مواجهة سموحة فى الدورى.
طلائع الجيش يهزم فاركو بهدف نظيف فى الدورى الممتاز
فاز فريق طلائع الجيش على نظيره فاركو بنتيجة 1 /0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
معلول وعبد المنعم جاهزان للمشاركة مع الأهلى فى مباراة صن داونز
كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن الثنائي علي معلول ومحمد عبد المنعم سيكونان جاهزين رفقة الفريق الأحمر في مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم استبعادهما من قائمة مباراة المقاصة غدًا الثلاثاء بعاشر جولات مسابقة الدوري المصري.
المقاولون العرب يتعادل مع سموحة سلبيًا فى الدورى
تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.
إيهاب جلال يرفض ضم عناصر جديدة لجهازه فى بيراميدز بعد رحيل حمد ومختار
رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إجراء تعديلات على جهازه المعاون وضم عناصر جديدة بعد رحيل حمد إبراهيم المدرب العام من أجل تولى مهمة قيادة فريق الإسماعيلى خلفاً للأرجنتينى خوان براون المدير الفنى السابق الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز، كما رحل المدرب عمرو مختار من أجل الانضمام لجهاز الأرجنتيني رودلفو أروابارينا للعمل معه كمدرب ضمن جهازه المعاون فى منتخب الإمارات.
محمد الشناوى يعود لقائمة الأهلى أمام مصر المقاصة فى الدوري غداً
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التى تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا.
اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات نادى الزمالك رسميًا
اعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات نادى الزمالك التى أجريت الجمعة الماضى، وأسفرت عن فوز قائمة مرتضى منصور برئاسة القلعة البيضاء لأربع سنوات مقبلة.
أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق، خلفا لبراون، المدير الفني السابق للفريق، الذى رحل بسبب سوء النتائج.
اتحاد الكرة يعتمد تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام
قرر مجلس لإدارة اتحاد الكرة اعتماد تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام فى الفترة المقبلة.
عماد النحاس يدخل دائرة المرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى
دخل عماد النحاس المدير الفنى السابق للمقاولون العرب دائرة ترشيحات اتحاد الكرة ، لشغل منصب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بداية من شهر يوليو المقبل، كما يتواجد أيضا ضمن الترشيحات على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر بجانب أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للزمالك ودجلة والإسماعيلى.