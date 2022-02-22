شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: التوتر طارد لاعبي طلائع الجيش.. والفوز على فاركو "جاء في وقته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث طارق العشرى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن فوز فريقه على فاركو بهدف دون رد اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال العشري، في تصريحات تليفزيونية: "أبارك لمجلس إدارة نادي طلائع الجيش وكذلك أوجه التهنئة للاعبين، عانينا من إصابات كثيرة أثرت علينا خلال فترة تحضيرنا لعودة الدوري خلال الفترة الماضية".

وأضاف المدير الفني لفريق طلائع الجيش: "في مباراة الجونة كنا نستحق الفوز ولكن بهجمة مرتدة حصد الجونة الثلاث نقاط وفي مباراة مصر المقاصة أيضا كنا نستحق الفوز ولكن تعادلنا سلبيا بسبب إهدار الفرص".

وختم العشري حديثه قائلا: "الفوز اليوم على فاركو كان مهما أمام فريق جيد، قسمنا المباراة بالشكل الأمثل مثلما نريد ومع سير المباراة استطعنا حصد ثلاث نقاط كنا في حاجة إليهم، والنتائج السلبية تسببت في توتر خلال الفترة الماضية، خاصة عند اللاعبين، وما زلنا في البدايات والمشوار طويل والفوز سيمنحنا دفعة معنوية لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".