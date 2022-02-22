سيدات طائرة الأهلي يهزمن هليوبوليس 0/3 في الدوري الممتاز

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على سيدات هليوبوليس بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة الـ16 ببطولة دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي فى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتال فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.

بينما تقام الجولة السادسة فى دورى رجال الكرة الطائرة غدا الثلاثاء بلقاءات بين كل من: بتروجت مع هليوبوليس ومصر للبترول مع سبورتنج و الأهلى مع طلائع الجيش على صعيد المجموعة الأولى، بينما يلاقى الاتحاد السكندرى مع الطيران وإيسترن كومبانى مع الترسانة وسموحة مع الزمالك على صعيد المجموعة الثانية.