شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يقرر حضور 60 ألف مشجع فى مباراة مصر والسنغال ومعلول وعبد المنعم جاهزان للمشاركة مع الأهلى فى مباراة صن داونز.



اتحاد الكرة يقرر حضور 60 ألف مشجع فى مباراة مصر والسنغال

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم .

معلول وعبد المنعم جاهزان للمشاركة مع الأهلى فى مباراة صن داونز

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن الثنائي علي معلول ومحمد عبد المنعم سيكونان جاهزين رفقة الفريق الأحمر في مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم استبعادهما من قائمة مباراة المقاصة غدًا الثلاثاء بعاشر جولات مسابقة الدوري المصري.

الأهلي يُجري فحوصات شاملة لـ"قلب ورئة" بدر بانون يخضع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الأهلي لفحوصات طبية شاملة على القلب والرئة من أجل معرفة حالته الصحية بعد غيابه الفترة الماضية عن المباريات والتدريبات بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها نتيجة إصابته بفيروس كورونا مرتين خلال فترة قصيرة.

المقاولون العرب يتعادل مع سموحة سلبيًا فى الدورى

تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

طلائع الجيش يهزم فاركو بهدف نظيف فى الدورى الممتاز

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره فاركو بنتيجة 1 /0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

محمد الشناوى يعود لقائمة الأهلى أمام مصر المقاصة فى الدوري غداً