شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يواصل تدريباته لمواجهة المصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى تدريبه، اليوم الاثنين، قبل دخوله فى معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية قبل المباراة بـ48 ساعة، استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى المقرر له يوم الأربعاء المقبل باستاد برج العرب فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وفرض علاء عبد العال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، حالة من السرية على المران، فى ظل الأجواء الإيجابية التى يشهدها الفريق، بعد التعادل الإيجابى فى الجولة الماضية على حساب الاتحاد السكندرى.

ويسعى المدير الفني، للوصول للقوام المثالي، بعد تدعيمات الفريق الشتوية، وذلك وسط حالة من الدعم الكبير من الإدارة برئاسة المهندس نصر عبد العزيز.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر برصيد نقطتين من 9 مباريات خاضها حتى الآن، حيث تعادل في مباراتين وخسر 7 مباريات، ولم يحقق الفوز في أى مباراة، في المقابل يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة.

وكان إيسترن كومبانى قد خطف تعادلا مهما أمام الاتحاد الإسكندرية في الجولة الثامن من بطولة الدورى والتي أقيمت في استاد الإسكندرية.

تقدم الاتحاد بهدف عن طريق أحمد عادل ميسى فى الدقيقة 29 من أحداث اللقاء، وفى الدقيقة 52 استطاع فراس عيفية إدراك التعادل.