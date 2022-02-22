شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز معاوني حمد إبراهيم بعد تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات الاتفاق بشكل رسمي مع حمد إبراهيم لتوليه منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين ونصف الموسم، وذلك خلفًا للأرجنتيني خوان براون.

واستقر أعضاء مجلس الإدارة على إسناد المهمة إلى "حمد إبراهيم"، نظرًا لمعرفته بشكل كبير بقدرات وإمكانيات اللاعبين الحاليين، بعدما كان مساعدا لإيهاب جلال خلال منافسات الموسم الماضي، فضلًا عن خبراته الفنية على الصعيد التدريبي والتي اكتسبها خلال مسيرته التدريبية الطويلة، بجانب عمله في مثل تلك الظروف ونجاحه في تحقيق نتائج مميزة.

ووافق مجلس إدارة نادي بيراميدز، على رحيل "حمد إبراهيم" من الجهاز الفني للأخير، من أجل بدء مهام عمله فى قيادة الفريق الأصفر، وذلك في ظل العلاقات القوية التي تربط مسئولي الناديين.

ويتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد الدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمى.

ووقّع لاعب الإسماعيلي الأسبق على عقود تدريب الفريق الأول رسميا، على أن يبدأ مهام عمله من مواجهة الجونة، المقرر انطلاقها بعد غد الأربعاء فى تاسع جولات مسابقة الدوري المحلي.