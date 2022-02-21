شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يزيح الباطن وينتظر الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزاح الفيحاء مضيفه الباطن من بطولة كأس الملك وتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد أن كسب المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب نادي الباطن 2/ 1 في إطار الدور ربع النهائي. وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين بعد أن تعادل الفريقان 1/1 في الوقت الأصلي. بكر الفيحاء بالتسجيل عن طريق المقدوني ألكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 56، فيما عادل الباطن عن طريق ضربة جزاء نفذها يوسف الجبلي في الدقيقة 66. وتكفل بتسجيل هدف الفوز والترجيح للفيحاء، اليوناني باناجيوتيس في لدقيقة 117. وشهدت المباراة ضربة جزاء ضائعة من جانب فريق الفيحاء.

كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء يزيح الباطن وينتظر الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.