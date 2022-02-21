الخلاط الأزرق يتفوق على الأصفر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرب الهلال المسافة بينه وبين اللقب العاشر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن أقصى غريمه النصر بالفوز عليه 2/ 1 في المواجهة التي أقيمت أمس على ملعب مرسول بارك بالرياض في إطار الدور ربع نهائي للبطولة، ليتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي.

ولم يشفع للنصر هدف أندرسون تاليسكا الذي سجله برأسية في الدقيقة 17 للوصول إلى ما يشتهي الفريق وأنصاره وجهازه الفني رغم انتهاء الشوط الأول عليه، حيث عاد الهلال لأجواء المباراة بهدف التعادل الذي سجله النيجيري أوديون إيغالو بضربة رأسية أيضا في الدقيقة الـ 62، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

ومن المشاهد التي سجلتها المباراة، أن لاعب النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا احتفل بسخرية على طريقة سالم الدوسري عقب تسجيله الهدف، مستخدما أصابع يدييه اليمنى وتحريكها في شكل خلاط وسط كفه الأيسر، إلا أن سالم الدوسري رد بذات الطريقة عقب هدفه من جزائية.

شاطر الهلال أصحاب الأرض في العرض الفني المتوسط خلال الشوط الأول قبل أن يستحوذ على أجزاء كبيرة من الحصة الثانية التي مال فيها النصر لاعتماد أسلوب الهجمة المرتدة بزيادة الطعم للهلال واستثمار الارتداد السريع، إلا أن الهلال صمد في طريقته بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

وأجرى دياز تبديلات في الرمق الأخير للمباراة بدخول ميشيل ديلغادو وصالح الشهري ومحمد جحفلي كبدلاء عن إيغالو وكاريلو بخلاف النصر الذي زج بتغييرين في وقت مبكر بدخول خالد الغنام وعبد الله الخيبري على حساب علي الحسن و جوناثان رودر ريجيز.

ولعبت العارضة الصفراء إلى جانب الحارس وليد عبدالله عندما صدت تسديدة سالم الدوسري في الدقيقة 84.

وراق للهلال والنصر الالتحامات البدنية بوجود حكم المباراة الجزائري الدولي مصطفى غربال الذي لم يسع إلى إيقافها كثيرا، مظهرا صرامته من خلال توزيع البطاقات الصفراء بواقع 4 بطاقات على لاعبي الهلال و3 بطاقات للاعبي النصر ورابعة للمدرب روسو وخامسة حمراء لأحد إداريي النصر.

حضور إيجابي لـ VAR

حضرت تقنية الـ VAR ثلاث مرات

الأولى في هدف النصر عند الدقيقة 17

الثانية في جزائية الهلال في الدقيقة 79

الثالثة في الدقيقة 93 للتأكد من حالة الاحتكاك بين موسى ماريغا ومنصور الشمري

قبل وأثناء المواجهة







غاب لاعبا الهلال ماثيوس بيريرا ومحمد كنو لإيقافهما من قبل الفيفا.



وسط الفريقين كانا نقطة ارتكازهما حيث سعيا إلى التقاط الكرة الأولى في الشوط الأول



بدل مدرب النصر قبل هدف الهلال (التعادل) أسلوبه في الشوط الثاني



الهلال استحوذ في الشوط الثاني وأخذ بالانتشار العرضي بشكل موسع نجح معه في تعديل النتيجة



مدرب النصر بادر في التغيير لتجديد نشاط الفريق ومنع استحواذ الهلال بدخول الغنام والخيبري وخروج جوناثان وعلي الحسن



سجل رامون دياز الانتصار الخامس والأول في السعودية في مواجهاته ضد ميجيل روسو



احتساب ضربة جزاء لسالم الدوسري شهد احتجاجا متواصلا من لاعبي النصر على الحكم وسط إصرار الأخير على قراره حتى بعد العودة للفار



عقب هدفه استخدم تاليسكا تحريك أصابعه وسط كفه الأيسر وكأنه يدير خلاطا، ليرد سالم الدوسري بذات الطريقة عقب هدفه من جزائية



البطاقات الصفراء

د22 بيتي مارتنيز

د25 ياسر الشهراني

د42 سالم الدوسري

د44 جوناثان روديجيز

د50 علي البليهي

د77 فينسينت أبو بكر

د81 موسى ماريغا

د93 مدرب النصر ميجيل روسو

د94 طرد أحد إداري النصر بالبطاقة الحمراء لاعتراضه على قرار الحكم

د95 أصفر لمنصور الشمري