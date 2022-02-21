منتخب السنوكر للسيدات يحضر لبطولتي العالم وآسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل الاستعدادات في الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر للمشاركة النسائية الرسمية الأولى خارجيا والمتمثلة في بطولة العالم، وكذلك البطولة الآسيوية للسنوكر والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس المقبل.

وتنطلق اليوم المرحلة الإعدادية الأخيرة للاعبات بمدينة الدمام من خلال إقامة معسكر يستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري سيتم خلاله اختيار 3 لاعبات للمشاركة في البطولتين المقبلتين، حيث سيشارك في المعسكر 11 لاعبة تم اختيارهن من قبل المدير الفني للمنتخب منصور الخنفري بعد عدة مراحل للإعداد كان آخرها المشاركة في البطولة الودية الدولية بالعاصمة المصرية القاهرة، إذ ضمت قائمة اللاعبات في المعسكر، سهراب شكري، ندى الزهراني، نجلاء النعيمي، آلاء الحلوة، رحاب شكري، مروج فلمبان، نورة الضمن، دلال الشمري، إيمان جبران، لجين المدني، البتول الحمزة.

بدوره أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر ناصر الشمري الجاهزية للمشاركة في هاتين البطولتين (بطولة العالم والبطولة الآسيوية)، مشيرا إلى أن الإعداد مر بعدة مراحل من خلال إقامة العديد من المعسكرات وتجهيز وتهيئة اللاعبات لهذه المشاركات.