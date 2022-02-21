شكرا لقرائتكم خبر بالتعاون.. الاتحاد يعبر لنصف نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضرب الاتحاد موعدا مع الفيحاء في الدور نصف النهائي، بعد أن نجح الأخير في الفوز أمس على الباطن 2/ 1.
وتقدم التعاون بهدف السبق عن طريق سميحان النابت في الدقيقة (53)، ثم أحرز عبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله «ضربة جزاء» هدفي الاتحاد في الدقيقتين (87 و90+6).
وجاءت أحداث المواجهة مثيرة في شوطها الثاني والذي شهد الأهداف الثلاثة بجانب إلغاء هدفين من الحكم بحجة التسلل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتعاون.. الاتحاد يعبر لنصف نهائي كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.