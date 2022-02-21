شكرا لقرائتكم خبر بالتعاون.. الاتحاد يعبر لنصف نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ الاتحاد الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن خطف فوزا مثيرا أمام التعاون في الدقائق الأخيرة، كما أنه حول تأخره بهدف إلى فوز 2/ 1 في المباراة التي جرت أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة في إطار الدور ربع النهائي.

وضرب الاتحاد موعدا مع الفيحاء في الدور نصف النهائي، بعد أن نجح الأخير في الفوز أمس على الباطن 2/ 1.

وتقدم التعاون بهدف السبق عن طريق سميحان النابت في الدقيقة (53)، ثم أحرز عبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله «ضربة جزاء» هدفي الاتحاد في الدقيقتين (87 و90+6).

وجاءت أحداث المواجهة مثيرة في شوطها الثاني والذي شهد الأهداف الثلاثة بجانب إلغاء هدفين من الحكم بحجة التسلل.