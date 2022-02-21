شكرا لقرائتكم خبر محبوب ودرويش يلحقان بإنتر زابرشيتش الكرواتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدا برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة ، في قطف ثمار المرحلة الماضية التي شهدت تطوير اللاعبين من خلال معسكرات منتظمة وابتعاثات مثمرة.

فبعد أن أعلن قبل أيام قليلة عن توقيع اللاعبين باسل الحضيف والمؤيد من عقدي احتراف مع نادي دينامو زغرب الكرواتي إلى نهاية الموسم الحالي مع خيار التجديد لموسم إضافي، أعلن أمس أيضا عن توقيع لاعبي النصر والأهلي بندر درويش وعبدالله محبوب عقدي احتراف مع نادي إنتر زابرشيتش الكرواتي حتى عام 2024.

ليرتفع عدد اللاعبين السعوديين بالدوري الكرواتي خلال 4 أيام فقط إلى 4 لاعبين.

وكتب درويش عبر حسابه في تويتر «بعد سنوات طويلة مع نادي النصر، تنتهي اليوم هذه المرحلة وأنتقل لمرحلة جديدة بمسيرتي.. أشكر إدارة النادي وإدارة الفئات السنية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

بفضل الله ثم برنامج الابتعاث، قدرت أحقق حلمي بالاحتراف في أوروبا مع إنتر زابرشيتش.. تحد جديد وأسأل الله التوفيق والسداد».

أما اللاعب عبدالله محبوب فقال «تم بحمد الله توقيع عقدي الاحترافي مع نادي إنتر زابرشيتش، أعزز امتناني لبيتي الأول الأهلي، وأشكر برنامج الابتعاث على تسهيل طريقي للاحتراف الخارجي، والكابتن عبدالحكيم التويجري خاصة.

سأقدم كل ما عندي لخدمة إنتر زابرشيتش وعودته لمكانه».

ويحتل إنتر زابرشيتش المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري الكرواتي (الثاني) والذي يضم 16 فريقا.