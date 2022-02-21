شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: كنت أتمنى مواصلة الانتصارات ولكنى راض عن الأداء أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفني لنادى سموحة، أنه كان يتمنى الاستمرار في سلسلة الانتصارات التي بدأها من مباراة البنك الأهلى والزمالك، بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في المباراة، التي أقيمت مساء الاثنين في إطار الأسبوع العاشر من بطولة الدورى.

وقال أحمد سامى، في تصريحات بعد المباراة: "راض عن الأداء أمام المقاولون، ولكنى كنت أتمنى استمرار حالة الفوز التى بدأها الفريق أمام البنك الأهلى والزمالك".

وأضاف مدرب سموحة: "سأعالج الأخطاء التي وقع فيها الدفاع فى هذه المباراة، والهانى سليمان مستواه فى تزايد مستمر ونجح فى الحفاظ على مرماه وشباكه نظيفة".

وتعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، استمر فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويا مع الزمالك بعد الفوز بـ 5 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في مباراة واحدة وسجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا.

فى المقابل، احتل المقاولون المركز الـ15 في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مثلها، وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 13 هدفًا.