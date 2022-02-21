شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا للفريق، خلفا لبراون، المدير الفني السابق للفريق، الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وكان الخليج 365 قد أعلن في وقت سابق عن تعاقد إدارة الدراويش مع حمد إبراهيم، المدرب العام السابق لبيراميدز، كمدير فني للفريق، رغم تكتم الإدارة عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

ومن المقرر أن يختار حمد إبراهيم جهازه المعاون خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل بدء ترتيب البيت من الداخل، استعدادا للمواجهة المهمة الأربعاء المقبل أمام الجونة.