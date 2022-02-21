شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي و مصر المقاصة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم عبد العزيز السيد لإدارة مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام.

وشهد مران الأهلي عودة محمد الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية وجاهزيته للمشاركة في المباريات، بخلاف ظهور خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، لإنهاء إجراءات انتقال محمد المغربي ومحمد ياسر لاعبي فريق الشباب إلى نادي تيبليسته التشيكي لمدة موسمين ونصف.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة بعد مباراة الهلال السوداني الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي We السلام.