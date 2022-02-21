شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين 21 / 2 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي الاثنين 21 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة المقاصة غدا، وإعلان قائمة المباراة وإعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب إلى تيبليتسه التشيكي.
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التى تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا.
وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.
يخضع أيمن أشرف، لاعب الأهلي ، لفحص طبي بعد مباراة فريقه ضد المقاصة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصرى لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقي المحدد لها السبت المقبل فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أو استمرار غيابه عن الأهلي فى هذه المواجهة المهمة.
وغاب أيمن أشرف عن قائمة مباراة المقاصة بسبب شكواه من الإصابة فى الركبة وغيابه عن مران فريقه الأخير قبل مواجهة المقاصة، بخلاف حاجته لأداء برنامج علاجي قبل تحديد موقفه من نزول التدريبات الجماعية.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي فى الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي فى الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأهلي فى استعادة الثنائي أو أحدهما فى أى وقت خلال مدة الإعارة بموسم 2023ــ 2024
ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الاثنين، تدريبه الأول والأخير استعداداً لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلي والسلام بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على الدفع بمحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال مباراته غدا ضد المقاصة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، على أن يتواجد على مقاعد البدلاء محمد أشرف اللاعب الصاعد ليكون بديلا له.
يأتى اعتماد الجهاز الفني للأهلي على وحيد فى الجبهة اليسرى فى ظل غياب الثنائي علي معلول وأيمن أشرف عن مباراة الغد بسبب الإجهاد والإصابة واستبعادهما من قائمة مباراة المقاصة.