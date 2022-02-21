أخبار الأهلي اليوم الإثنين 21 / 2 / 2022

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التى تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

فحص طبي يحدد موقف أيمن أشرف من اللحاق بمباراة صن داونز

يخضع أيمن أشرف، لاعب الأهلي ، لفحص طبي بعد مباراة فريقه ضد المقاصة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصرى لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقي المحدد لها السبت المقبل فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أو استمرار غيابه عن الأهلي فى هذه المواجهة المهمة.

وغاب أيمن أشرف عن قائمة مباراة المقاصة بسبب شكواه من الإصابة فى الركبة وغيابه عن مران فريقه الأخير قبل مواجهة المقاصة، بخلاف حاجته لأداء برنامج علاجي قبل تحديد موقفه من نزول التدريبات الجماعية.

أسباب غياب أيمن أشرف عن تدريبات الأهلى قبل مواجهة المقاصة