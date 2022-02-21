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أخبار الأهلي اليوم الإثنين 21 / 2 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي الاثنين 21 / 2 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة المقاصة غدا، وإعلان قائمة المباراة وإعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب إلى تيبليتسه التشيكي.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التى تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا. 

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

 

فحص طبي يحدد موقف أيمن أشرف من اللحاق بمباراة صن داونز

يخضع أيمن أشرف، لاعب الأهلي ، لفحص طبي بعد مباراة فريقه ضد المقاصة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصرى لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقي المحدد لها السبت المقبل فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أو استمرار غيابه عن الأهلي فى هذه المواجهة المهمة.

وغاب أيمن أشرف عن قائمة مباراة المقاصة بسبب شكواه من الإصابة فى الركبة وغيابه عن مران فريقه الأخير قبل مواجهة المقاصة، بخلاف حاجته لأداء برنامج علاجي قبل تحديد موقفه من نزول التدريبات الجماعية.

 

أسباب غياب أيمن أشرف عن تدريبات الأهلى قبل مواجهة المقاصة
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، عن أسباب غياب أيمن أشرف عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم الاثنين. وقال عبد الحفيظ، إن أيمن أشرف اشتكى من آلام فى الركبة، ويؤدي برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبي للاعب، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلي.

 

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي فى الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

 

 

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الذى أقيم بعد ظهر اليوم، الاثنين، استعدادًا لمباراة المقاصة فى الدوري الممتاز.

 

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الاثنين، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، بعد مباراة الهلال السوداني التي خاضها الفريق الجمعة الماضي فى الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

 

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، إعارة محمد مغربي ومحمد ياسر ثنائي فريق الشباب لكرة القدم بالأهلي لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف، مع أحقية الأهلي فى استعادة الثنائي أو أحدهما فى أى وقت خلال مدة الإعارة بموسم 2023ــ 2024

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الاثنين، تدريبه الأول والأخير استعداداً لمباراة المقاصة المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلي والسلام بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

محمود وحيد يقود الجبهة اليسرى للأهلي أمام المقاصة

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على الدفع بمحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال مباراته غدا ضد المقاصة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، على أن يتواجد على مقاعد البدلاء محمد أشرف اللاعب الصاعد ليكون بديلا له.

يأتى اعتماد الجهاز الفني للأهلي على وحيد فى الجبهة اليسرى فى ظل غياب الثنائي علي معلول وأيمن أشرف عن مباراة الغد بسبب الإجهاد والإصابة واستبعادهما من قائمة مباراة المقاصة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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