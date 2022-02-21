خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الصيد 3 /0 فى الدورى الممتاز

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمام سيدات الصيد بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة الـ16 ببطولة دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

ويطمح فريق الأهلي إلى الفوز بمواجهات الدور الثانى من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات، وسط طموح الفريق الأبيض فى ملاحقة الأحمر لتحسين الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.

بينما تقام الجولة السادسة فى دورى رجال الكرة الطائرة غدا الثلاثاء بلقاءات بين كل من: بتروجت مع هليوبوليس ومصر للبترول مع سبورتنج و الأهلى مع طلائع الجيش على صعيد المجموعة الأولى، بينما يلاقى الإتحاد السكندرى مع الطيران و إيسترن كومبانى مع الترسانة و سموحة مع الزمالك على صعيد المجموعة الثانية.