شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين قبل لقاء ساجرادا الأنجولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم بملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

وفضّل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، خوفا من تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل بالدار البيضاء.

ورفع الأبيض رصيده في المجموعة الإفريقية، إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة.