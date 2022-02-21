شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر لمنتخب 2003 لاختبار أندية الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003، معسكرا لاختبار عدد من اللاعبين من مختلف أندية الصعيد خلال الفترة الحالية، تُختتم يوم الأربعاء المقبل.

ويشهد معسكر منتخب 2003 إجراء اختبار لعدد من اللاعبين من عدد من المناطق وتحديدًا اللاعبين من خارج دوري الجمهورية من أجل منح الفرصة لاختبار أكبر عدد من اللاعبين قبل الوصول إلى التشكيلة الأساسية.

ويضم منتخب مصر 2003 كلا من: محمود جابر مدربا، أيمن حافظ مديرا للمنتخب، كرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.

ومن ناحية أخرى، قرر مجلس لإدارة اتحاد الكرة اعتماد تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام فى الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد جدد الثقة فى عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وتكليفه بإعادة هيكلة اللجنة واختيار أعضاء جدد لمعاونته فى إدارة اللجنة.