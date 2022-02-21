شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مسابقات القسم الثاني تعقد أول اجتماعاتها برئاسة مجدي الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، برئاسة مجدي الشيخ، أول اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، من أجل مناقشة التقارير الخاصة بالجولة الـ19 لمسابقة الدوري.

وتضم لجنة مسابقات القسم الثاني كلًا من مجدي الشيخ رئيسا وعضوية ياسر رأفت وعصام محمود.

كما تناقش اللجنة بعض القرارات الخاصة بالقسم الثاني خلال الفترة المقبلة وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في اجتماعه الذي عقد اليوم، الإثنين، إقامة دورى القسم الثاني من مجموعة واحدة موسم 2023، على أن تكون القائمة من 24 فريقا، وأن مجدي الشيخ سيكون رئيساً لمسابقات القسم الثاني، وتكليف خالد كامل بتولي منصب مدير إدارة المسابقات.

وقرر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إقامة مجموعة واحدة لمنطقة شمال سيناء بداية من الموسم المقبل في دوري القسم الثالث، على أن يكون الموسم الحالي بنفس شروط المسابقة التي بدأت بها.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة عدد الأندية في مجموعة شمال سيناء في الفترة المقبلة والفرق المتأهلة منها مباشرة للقسم الثاني.