شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم فاركو بهدف نظيف فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق طلائع الجيش على نظيره فاركو بنتيجة 1 /0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف الطلائع اللاعب فيكتورى فى الدقيقة 82 من عمر الشوط الثانى ، بعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى 0 /0 .

وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 9 نقاط، ، حيث لم يحقق سوى فوزين خلال 10 مباريات بجانب الهزيمة 5 مباريات والتعادل فى ثلاث أخرى، آخرها فى المباراة الماضية مع مصر المقاصة بدون أهداف. ونجح طارق العشرى، مدرب الفريق، فى تحقيق الثلاث نقاط والفوز الثانى للفريق فى الدورى، لانتشال الفريق من المراكز الأخيرة في مواجهة لن تكون سهلة على الطلائع. وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي" رامي صبري.

خط الوسط : جابر كامل _ جيفرسون اينكادا _ محمود عماد _ محمود حمادة.

خط الهجوم : شكري نجيب _ وليد علي _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد " شيكا" _ عزمي غوما _ علي بهيج _ أحمد شريف _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ أحمد الصغيري _ رزقي حمرون _ محمد أسامة.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: محمد بسام وخالد سرحان وعمرو عماد وأحمد عبد الرحمن وجون أنطوى ومحمد جابر ومحمد ناصف ومهند لاشين ومحمد على والطيب فتحى ومصطفى محمود.