شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد يهزمون مونتنيجرو 32 / 20 فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
فيما فاز منتخبنا الوطنى على نظيره الإيطالي بنتيجة 25/21 بواقع 3/0 فى الأشواط الثلاثة فى الفترة الصباحية.
وتستضيف مدينة أنقرة التركية منافسات بطولة البحر المتوسط فى نسختها الـ18 للناشئين لكرة اليد فى الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجارى.
ويشارك بالبطولة 9 منتخبات: منتخب تركيا ومنتخب كرواتيا ومنتخب مصر الوطنى ومنتخب اليونان ومنتخب ايطاليا و منتخب الكويت ومنتخب مونتينيجروا ومنتخب رومانيا ومنتخب إسبانيا.
يشارك بالبطولة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ويترأس بعثة المنتخب الوطنى المصرى للناشئين ببطولة البحر المتوسط نبيل خشبة امين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد ويضم الجهاز الفنى مجدى أبو المجد مدير فنى ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام ومحيى صلاح مدرب حراس مرمى ومحمد عبد المنعم مدير إدارى ودكتور عمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى.
وتضم قائمة اللاعبين 18 لاعبا هم: يوسف وليد - يوسف ناجى - محمد اشرف - محمد عماد - ياسين عبد المنعم - احمد حسام - كريم زكريا - فيدال فهمى - فيراس مروان - محمد وائل - احمد تغيان - معاذ عزب - هشام فاروق - محمد صلاح - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - بلال ابراهيم - محمد مؤمن.