ناشئو اليد يهزمون مونتنيجرو 32 / 20 فى البحر المتوسط

وتستضيف مدينة أنقرة التركية منافسات بطولة البحر المتوسط فى نسختها الـ18 للناشئين لكرة اليد فى الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجارى.

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مروان الهواري

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