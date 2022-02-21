شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسر: أسعى لاكتساب الخبرات في الدوري التشيكي قبل العودة مجددا لـ"الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد ياسر، لاعب فريق الشباب بالأهلي، عن سعادته بالموافقة على إعارته لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف الموسم؛ موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني ومدير قطاع الناشئين خالد بيبو، ومدير التسويق أمير توفيق، لمساعدته في إتمام هذه الخطوة المهمة.

وأشار ياسر إلى أن اللعب في الدوريات الأوروبية خطوة مهمة في طريق الاحتراف، الذي يتمنى أن تكون بدايته موفقة بالنسبة له.

وقال: «بالتأكيد ظهوري مع الفريق الأول في كأس الرابطة كان له دور كبير في إتمام الإعارة خلال الفترة الماضية، بعد متابعة النادي التشيكي لي في كثير من مباريات القطاع».

واختتم محمد ياسر تصريحاته مؤكدًا أن طموحاته كبيرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم أفضل ما لديه، لكي تكون خطوة احترافه بالدوري التشيكي هي البداية لمزيد من الخبرات التي تؤهله للاحتراف في مستويات أعلى أو العودة إلى الأهلي بخبرات ومستوى أفضل، وذلك وفقًا لرؤية وقرار النادي وقتها.