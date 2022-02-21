محمد ياسر: أسعى لاكتساب الخبرات في الدوري التشيكي قبل العودة مجددا لـ"الأهلي"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسر: أسعى لاكتساب الخبرات في الدوري التشيكي قبل العودة مجددا لـ"الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد ياسر، لاعب فريق الشباب بالأهلي، عن سعادته بالموافقة على إعارته لنادي تيبليتسه التشيكي لمدة موسمين ونصف الموسم؛ موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني ومدير قطاع الناشئين خالد بيبو، ومدير التسويق أمير توفيق، لمساعدته في إتمام هذه الخطوة المهمة.
وأشار ياسر إلى أن اللعب في الدوريات الأوروبية خطوة مهمة في طريق الاحتراف، الذي يتمنى أن تكون بدايته موفقة بالنسبة له.
وقال: «بالتأكيد ظهوري مع الفريق الأول في كأس الرابطة كان له دور كبير في إتمام الإعارة خلال الفترة الماضية، بعد متابعة النادي التشيكي لي في كثير من مباريات القطاع».
واختتم محمد ياسر تصريحاته مؤكدًا أن طموحاته كبيرة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم أفضل ما لديه، لكي تكون خطوة احترافه بالدوري التشيكي هي البداية لمزيد من الخبرات التي تؤهله للاحتراف في مستويات أعلى أو العودة إلى الأهلي بخبرات ومستوى أفضل، وذلك وفقًا لرؤية وقرار النادي وقتها.