شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على 20 لاعبا لمباراة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على الدخول فى معسكر مغلق عقب التدريب المسائى والسفر للقاهرة، بـ20 لاعبا لمباراة إنبى على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع العاشر والمقرر لها غدا الثلاثاء.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

حراس المرمى: أحمد يحيى وصبحى سليمان فى حراسة المرمى.

الدفاع: عبد الله نصيب وصبرى رحيل وكريم يحيى ومحمد عبد السلام والسيد سالم وهشام صلاح.

الوسط: أحمد نبيل مانجا ومورو وعبد الغنى محمد وحسام عاشور ومروان عطيه وخالد الغندور ومحمد زغلول واحمد عادل ميسى وسعيدو سمبورى واحمد راشد وابراهيم حسن.

الهجوم: كريم الديب وبنجامين وموبولولو.

ويغيب عن الفريق محمد عبد المنصف ومحمد شبانة ومروان النجار.

ويسعى حسام حسن إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتصحيح المسار والعودة من جديد للمنافسة على المربع الذهبى عقب التعادل المثير أمام إيسترن كومبانى الأسبوع الماضى.