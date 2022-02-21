شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب الكاراتيه من الإمارات بميداليات الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت بعثة منتخب الكاراتيه، اليوم الإثنين، مطار القاهرة الدولي قادمة من الإمارات بعد اعتلاء قمة الترتيب للدوري العالمي (البريميرليج).

وسادت حالة من الفرحة على لاعبي المنتخب الوطني في المطار حيث وعد اللاعبون والمدربون الجماهير باستمرار المنافسة علي الألقاب القادمة.

من جانبه، قال هاني قشطة، مدرب منتخبنا الوطني، إن الإنجاز الذي تحقق في الدوري العالمي بالفجيرة الإماراتية يعود إلى الروح القتالية التي تمتع بها جميع اللاعبين خلال منافسات البطولة.

فيما قال عبد الله ممدوح صاحب الميدالية الذهبية إنه يعد الجماهير المصرية بانتزاع ميداليات أخرى في البطولات العالمية القادمة ورفع العلم المصري عاليا في منصات التتويج.

أشارت اللاعبة أحلام يوسف إلى أنها سعيدة بانتزاع ميدالية في بطولة البريميرليج، موضحة إلى أن المهمة ستكون ثقيلة على جميع اللاعبين في البطولات الدولية القادمة.

يذكر أن منتخب الكاراتيه توج بثلاث ذهبيات ومثلها فضيات وكذلك ثلاث برونزيات.

بذلك، اعتلى الترتيب العام في الدوري العالمي بإجمالي تسع ميداليات متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.