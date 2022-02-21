شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يقرر حضور 60 ألف مشجع فى مباراة مصر والسنغال ومعلول وعبد المنعم جاهزان للمشاركة مع الأهلى فى مباراة صن داونز.



اتحاد الكرة يقرر حضور 60 ألف مشجع فى مباراة مصر والسنغال

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم .

معلول وعبد المنعم جاهزان للمشاركة مع الأهلى فى مباراة صن داونز

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن الثنائي علي معلول ومحمد عبد المنعم سيكونان جاهزين رفقة الفريق الأحمر في مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم استبعادهما من قائمة مباراة المقاصة غدًا الثلاثاء بعاشر جولات مسابقة الدوري المصري.

المقاولون العرب يتعادل مع سموحة سلبيًا فى الدورى

تعادل المقاولون العرب مع نظيره سموحة سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

إيهاب جلال يرفض ضم عناصر جديدة لجهازه فى بيراميدز بعد رحيل حمد ومختار

رفض إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إجراء تعديلات على جهازه المعاون وضم عناصر جديدة بعد رحيل حمد إبراهيم المدرب العام من أجل تولى مهمة قيادة فريق الإسماعيلى خلفاً للأرجنتينى خوان براون المدير الفنى السابق الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز، كما رحل المدرب عمرو مختار من أجل الانضمام لجهاز الأرجنتيني رودلفو أروابارينا للعمل معه كمدرب ضمن جهازه المعاون فى منتخب الإمارات.

محمد الشناوى يعود لقائمة الأهلى أمام مصر المقاصة فى الدوري غداً

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التى تدخل معسكرًا مغلقًا اليوم، استعدادًا لخوض مباراة مصر المقاصة في الدوري غدًا.

اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات نادى الزمالك رسميًا

اعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات نادى الزمالك التى أجريت الجمعة الماضى، وأسفرت عن فوز قائمة مرتضى منصور برئاسة القلعة البيضاء لأربع سنوات مقبلة.

اتحاد الكرة يعتمد تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام