شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم بملعب دريم بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد للقاء الوداد المغربي المقبل.

وتماثل إمام للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، وكانت عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية، وشارك في مران اليوم اللاعبين المستبعدين من لقاء ساجرادا والبدلاء.

وخاض اللاعبون المستبعدون من مباراة بطل أنجولا والبدلاء تدريبات بدنية وفنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل بالدار البيضاء.

ورفع الأبيض رصيده في المجموعة الإفريقية، إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط، ويأتي الوداد المغربي ثانيا برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل ساجرادا المجموعة بنقطة واحدة.