رسميًا.. حمد إبراهيم مديرًا فنيًا للإسماعيلي خلفاً لبراون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علي البهجي:

أعلن نادي الإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين، تولي حمد إبراهيم مهمة تدريب الفريق، خلفا للمدرب خوان بروان، الذي رحل عن تدريب الفريق قبل أيام.

وكان مصدر قد أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة، قبل أيام، أن حمد إبراهيم هو الأقرب لتولي تدريب النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وقبل أيام، أعلن يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، إنهاء النادي تعاقده مع خوان براون المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج.

وحصد الإسماعيلي 3 نقاط من 9 مباريات، حيث يقبع في المركز قبل الأخير بجدول الدوري.