لاعب الأهلي يتصدر تشكيل الجولة الثانية من مجموعات الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل الأمثل المكون من أفضل 11 لاعبا في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لما ورد عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي ظهر في التشكيل كممثل مصري وحيد.

وجاء التشكيل الأفضل بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا (ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي).

الدفاع: زياد مشموم (الترجي التونسي)، محمد عبدالمنعم (الأهلي)، بريان مانديلا (صنداونز الجنوب إفريقي)، جويس لوماليسا (ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي).

الوسط: محمد محمود (المريخ السوداني)، محمد زريدا (الرجاء المغربي).

وسط الهجوم: لوفويو ميميلا (أمازولو الجنوب إفريقي)، تياجو أزولاو (بترو أتلتيكو الأنجولي)، ثابانج سيسيني (جوانينج جالاكسي البوتسواني).

وفي الهجوم: يانو بيلميرو (بترو أتلتيكو الأنجولي).

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع الهلال السوداني على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، فيما تعادل الزمالك مع ساجرادا إسبيرانسا في أنجولا ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويستعد الأهلي بطل إفريقيا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في القاهرة يوم السبت المقبل، ويلعب الزمالك في نفس التوقيت أمام الوداد المغربي بالجولة الثالثة.