طلائع الجيش يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

حقق طلائع الجيش فوزا صعبا على ضيفه فاركو بهدف دون رد، في الجولة العاشرة من الدوري المصري، مساء اليوم الإثنين.

سجل النيجيري فيكتوري بينيانجبا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82، ليهدي طلائع الجيش 3 نقاط ثمينة.

ولعب طلائع الجيش بـ10 لاعبين بعد طرد محمد علي الجويني بالإنذار الثاني في الدقيقة 90+2 بسبب ارتكابه سلوكا غير رياضي.

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الـ14 في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المرتبة الخامسة.

تشكيل طلائع الجيش:

حارس المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد علي الجويني - خالد سطوحي - مصطفى الزناري - محمد ناصف.

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن "زولا" - مهند لاشين - عمرو السيسي.

خط الهجوم: ميدو جابر - جون أنطوي - كريم الطيب.

تشكيل فاركو:

حارس المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عبد الله بكري - أحمد مودي - رامي صبري.

خط الوسط: جابر كمال - جيفرسون إنكادا - محمود عماد - محمود حمادة.

خط الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال - وليد فرج.

تفاصيل المباراة:

أحمد مودي لاعب فاركو يسقط أرضا بعد التحام قوي مع ميدو جابر في الدقيقة الثالثة.

جابر كمال لاعب فاركو يحصل على أول إنذار في المباراة (ق 7) بعد تدخل قوي بالمرفق على وجه أحد لاعبي طلائع الجيش.

محاولات خجولة من الفريقين في أول 20 دقيقة دون وجود خطورة حقيقية.

عمرو جمال يسدد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 28 لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

كريم الطيب لاعب طلائع الجيش يسدد رأسية في الدقيقة 42 بعد متابعة لركلة ركنية لكن الكرة تمر بجوار القائم لتضيع فرصة افتتاح التسجيل.

عمرو جمال يطلق تسديدة صاروخية في الدقيقة 64 لكن محمد بسام حارس الطلائع ينجح في التصدي لها.

وفي الدقيقة 82 افتتح البديل فيكتوري بينيانجبا التسجيل لطلائع الجيش بعدما حوّل عرضية من زميله محمد ناصف لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 90+2 طرُد محمد علي الجويني لاعب طلائع الجيش، بعد حصوله على إنذار ثان بسبب ارتكابه سلوكا غير رياضي.