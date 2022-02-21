مصطفى محمد يصنع هدفًا في فوز جالاتا سراي أمام جوزتبه بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك مصطفى محمد، المحترف في صفوف جالاتا سراي التركي في فوز فريقه أمام جوزتبه، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بالدوري التركي.

وجاء تشكيل جالاتا سراي على النحو التالي:

" اينياكي بينيا، عمر العبدلاوي، تايلان أنتاليالي، كريم أكتورك أوغلو، ريان بابل، مصطفى محمد، ايريك بولجار، عمر بايرام، نيسلون، ماركاو، هليل دروفيزاوغلو".

وتقدم اللاعب اللاعب فيكتور نيلسون بالهدف الأول لفريق جالاتا سراي في الدقيقة 3، بعد تمريرة من مصطفى محمد برأسه حولها اللاعب نيلسون نحو الشباك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

وأدرك شريف نداي هدف التعادل لفريق جوزتبه من ركلة جزاء، سددها بنجاح في الدقيقة 45+1، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 74، قرر مدرب جالاتا سراي اجراء تبديل بدخول المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بدلا من مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 87، تمكن البديل جوميز من إدراك هدف التعادل لفريق جالاتا سراي من ركلة جزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 90

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وبتلك النتيجة، رفع جالاتا سراي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد جوزتبه إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري.