خاص.. سلبية مسحة زيزو قبل موقعة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بالزمالك سلبية مسحة أحمد سيد زيزو جناح الفريق بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، ليصبح متاحا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان زيزو ضمن بعثة الزمالك التي تواجدت في أنجولا قبل أيام لمواجهة ساجرادا أسبيرانسا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وغاب اللاعب عن المشاركة في مباراة ساجرادا، حيث تبيّن فيما بعد إصابته بفيروس كورونا، ليتخلف عن بعثة الزمالك التي عادت في القاهرة ويبقى في أنجولا حيث يخضع للعزل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كشفت المسحة الأخيرة سلبية مسحة أحمد سيد زيزو، وتجرى الآن اتصالات مع السفارة المصرية في أنجولا والمغرب من أجل سفره بشكل مباشر إلى المغرب قبل مواجهة الوداد البيضاوي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد في الدار البيضاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن جمع نقطتين حتى الآن بعد خوض جولتين في مجموعات دوري الأبطال، حيث تعادل بنتيجة 2-2 أمام بترو أتلتيكو في القاهرة، وتعادل سلبيا أمام ساجرادا في أنجولا.