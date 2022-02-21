موسيماني: سأتفاجأ إذا لم يتم تجديد عقدي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الحديث عن انفتاحه للتدريب في أمريكا أو أوروبا لارتباطه بعقد مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه سيتفاجئ إذا لم يتم تجديد عقده.

وقال موسيماني، في مقابلة مع "On the whistle podcast"، الإثنين: "أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للرد على هذا السؤال لأنني مازلت في الأهلي ويتبقى في عقدي خمسة أشهر مع النادي".

وأضاف: "لم يتم تجديد عقدي مع الأهلي حتى الآن لكني أؤمن أن هذا سيحدث، وإذا لم يتم تجديد عقدي سأكون متفاجئا".

وتابع ضاحكا: "وقتها سأقول للرجل الذي سيأتي بعدي لا أعلم يا صديقي ماذا يجب عليك أن تفوز به لتجديد تعاقدك"، وأتم: "أعني أن الأمر سيكون صعبا جدا عليه".

وعلم الخليج 365 أن ضغط مباريات الفريق الأول بالنادي الأهلي سواء علي المستوي المحلي أو القاري في تأجيل حسم تجديد تعاقد بيتسو موسيماني لفترة جديدة.

يُذكر أن الأهلي اتفق مع موسيماني على بعض البنود قبل مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، لكن يبقى خلاف بسيط.. طالع التفاصيل