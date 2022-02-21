بطل العالم للأندية يواجه ليل بأبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربما يعاني تشيلسي شيئا ما في استمرارية العروض القوية في الدوري الإنجليزي ، لكنه استعرض حتى الآن تماسكا في المواجهات الإقصائية، وسيواجه الاختبار المقبل له عندما يلتقي ليل الفرنسي غدا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

ويحمل تشيلسي لقب البطولة الأوروبية ويعد المرشح الأوفر حظا للفوز في مباراة اليوم أمام ليل حامل لقب الدوري الفرنسي.

ويحتل تشيلسي، الذي يدربه المدير الفني الألماني توماس توخيل، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي، لكنه توج في يناير الماضي بلقب كأس العالم للأندية كما وصل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولا يزال ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستفاد تشيلسي من تألق حارس مرماه إدوارد ميندي الذي حافظ على نظافة شباكه خلال 4 مباريات من مباريات الفريق الست في دور المجموعات، كما حافظ على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بالفوز على كريستال بالاس 1 / صفر السبت الماضي بهدف في الدقائق الأخيرة.

وتشهد جولة الذهاب اليوم أيضا لقاء فياريال الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، في أول مباراة تجمع الفريقين، بينما تشهد مساء الأربعاء لقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي مع أياكس أمستردام الهولندي.

وسجل لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو 25 هدفا في شباك أتلتيكو مدريد، من بينها هدف في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي في مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي دوري الأبطال عام 2014 وهدف ضمن ضربات الجزاء الترجيحية في مواجهة الفرييقين في النهائي عام 2016.

وعاش مانشستر يونايتد لحظات صعود وهبوط تحت قيادة مدربه الحالي رالف رانجنيك الذي تولى قيادة الفريق بعد إقالة أولي جونار سولشاير، لكن مانشستر عزز معنوياته قبل مباراته الأوروبية بالفوز على ليدز يونايتد 4 / 2 أمس الأول.

ويلتقي البطل السابق بنفيكا مع أياكس الهولندي في العاصمة البرتغالية لشبونة، ويتطلع سيبستيان هالر لمواصلة تألقه التهديفي بعد أن سجل عشرة أهداف لأياكس الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

وقال هالر، متصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال، في تصريحات لموقع نادي أياكس»10 أهداف جيدة. كنت سأصفكم بالمجانين إذا قلتم لي قبلها إنني بإمكاني تسجيل هذا العدد من الأهداف».

وأضاف «هو رقم مدهش. لكنه أيضا نتيجة للفرص التي أحصل عليها، أشكر الفريق على اللعب الجيد. وكان بإمكاني تسجيل عدد أكبر من الأهداف».