بيليه يهنئ أخضر السيدات بفوزه الدولي الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، المنتخب السعودي للسيدات على خوضه مباراته الدولية الأولى أمس الأول، والتي انتهت بفوزه على منتخب سيشيل 2/ 0 في المباراة التي جرت بالمالديف.

وقال بيليه عبر تغريدة في تويتر ناشرا معها صورتين للمنتخب السعودي للسيدات «أود أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخبهم الوطني للسيدات على خوض أول مباراة رسمية».

وأضاف «اليوم يعتبر يوما تاريخيا ليس بالنسبة لكم فقط، بل لكل من يحب كرة القدم».

وكانت اللاعبة البندري مبارك دونت اسمها في السجل الشرفي للمنتخب السعودي في مبارياته الدولية، عندما سجلت الهدف الأول لأخضر السيدات في الدقيقة 14، فيما أضافت مريم التميمي الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 49.

من جانبها، أبدت مدربة المنتخب، الألمانية مونيكا ستاب عن سعادتها بهذه البداية واصفة الفوز بالمحفز للاعبات، وقالت مخاطبة اللاعبات «أنتن تعيشن لحظة تاريخية فاستمتعن بها».

وأبانت المدربة أنها تطمح لأن يكتسب اللاعبات المزيد من الخبرة من خلال خوض عدد من المباريات الدولية قبل أن يتم تسجيل المنتخب رسميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويخوض المنتخب السعودي للسيدات الخميس المقبل، تجربته الدولية الثانية، حيث سيواجه منتخب المالديف.

قائمة اللاعبات السعوديات بالمعسكر الحالي

حراسة المرم: لمى العنزي، سارة خالد، ومنى عبدالرحمن.

الدفاع: أثير خالد، بيان صدقة، حصة السعدالله، لين محمد، لانا عبدالرزاق، عهود العماري، تاله الغامدي، مشاعل الحربي.

الوسط: أسرار الشيباني، داليا أبو لبن، فهدة السعد، جوري طارق، ليان جوهري، مريم التميمي، فرح جفري، نورة البراهيم، رغد مخيزن، سارة حمد وصبا توفيق.

الهجوم: البندري مبارك، البندري محمد، تهاني الزهراني.