إيقاف كيمبف مباراة واحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إيقاف مدافع فريق هيرتا برلين، مارك أوليفير كيمبف مباراة واحدة، وذلك بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمس الأول. وتعرض كيمبف للطرد في المباراة التي تعرض فيها فريقه لخسارة كبيرة 1 / 6 أمام ضيفه لايبزج، وذلك بعد تدخله القوي على كريستوفر نكونو لاعب الفريق الضيف، ليغيب عن المباراة المقبلة والتي ستكون أمام فريقه السابق فرايبورج يوم السبت المقبل. ويحتل هيرتا برلين المركز الـ15 برصيد 23 نقطة في ترتيب الدوري الألماني.

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